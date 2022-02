A hagyományok ápolása és a méltán híres, magyar kezek által készített házi kolbász megismertetése a célja a településen megrendezett kolbásztöltő versenynek.

Az elmúlt évben a pandémia útját állta a rendezvények nagy részének. A kulcsiak disznótoros versenyét sem engedték a járványügyi szabályok 2021-ben.

Azonban 2022-ben február 26-án megrendezik, idén már harmadik alkalommal a kulcsi disznótoros és kolbásztöltő versenyt. Ezúttal a Nap Háza – Hold Udvara területén, a Rákóczi utca 152-ben kerül sor a rangos megmérettetésre. A főszervező Darabos Gábor, a védnök Kulcs Község Önkormányzata és Jobb Gyula polgármester.

Az esemény már reggel 7 óra körül kezdetét veszi a hagyományos disznóvágással a tervek szerint. A kolbásztöltő csapatok regisztrációja után pedig elkezdődhet majd a nemes vetélkedés. A helyszínen feldolgozott háztáji sertésből kapják a csapatok a kolbászhúst, amelyet fel kell majd dolgozniuk. A feladat, hogy egy pár, legalább húsz centiméteres kolbászt tudjanak az ítészeknek délután 15 óráig bemutatni. Pontosabban a megsütött és ízlésesen tálalt kolbászokat fogja majd a zsűri véleményezni.

Mint egy rendes vidéki disznóvágáson, természetesen a kulcsi disznótoroson is feldolgozzák a malacka minden részét. Részben a Vidám Emberek Közössége, részben a Segíteni jó Kulcs csapata fog közreműködni a finomságok elkészítésében. Készül majd friss hagymás vér, erdélyi tokány és toros káposzta is. Lehet sült kolbászt és süteményeket is vásárolni a helyszínen. Lesz természetesen forralt bor és forró tea is.

A lázas munka és a kiváló ízek varázsa mellett Mészáros Gábor muzsikája teremti majd meg a kellemes hangulatot.

Fontos gyakorlati információ azok számára, akik autóval terveznek a hagyományőrző rendezvényre érkezni, hogy ne a buszfordulóba parkoljanak, mert a rendezvényközpont Rákóczi utca felőli oldalán, a füves részen biztosítanak majd a szervezők parkolási lehetőséget.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kulcsiak disznótoros rendezvényére szombaton délelőtt.