A miskolci Oázis Kertészet szerint a hosszabb tenyészidejű, egész nyáron virágzó egynyári virágokat már most is el lehet vetni, hogy a májusi kiültetésre erős, fejlett palántáink legyenek. Javaslataik alapján a magvetéshez meleg, világos helyet válasszunk, ideális egy fűtött fóliasátor vagy üvegház, de egy napos ablakpárkány is megteszi. Tanácsaik alapján ebben az időszakban chili, egyéb paprikafajták vetését is fontolóra vehetjük.

Szabad földbe legkorábban március közepe felé szokták elvetni a hidegtűrő zöldségeket (sárgarépa, petrezselyem, mák, borsó). A zöldség- és virágmagok egy része nagyon gyorsan csírázik, néhány nap alatt megjelenhetnek az első hajtások. Melegházban a legtöbb mag szintén gyorsan fejlődésnek indul, ezeket óvjuk a fagytól, huzattól, és persze ügyeljünk az esetleges kártevőkre is. Megfelelően takarva a madarak általában nem bántják a vetést, sekélyen vetett magok esetében ­használhatunk madárhálót, vékony fagyvédő fóliát, ami emellett a csírázást is elősegíti, és véd az esetleges fagyoktól.

Palántához sokféleképpen hozzá lehet jutni. Sokan saját maguk nevelik a legkedveltebb zöldségeket, többek között az uborkát, paradicsomot, paprikát, ilyenkor jellemzően nagy mennyiség állítható elő a kertészetekben vásárolt tasakos vetőmagokból. Akinek néhány palántára van szüksége, általában piacon vagy kertészetben szerzi be. Utóbbiban sokszor különleges, ritkább, érdekesebb palánták is beszerezhetőek, újdonság az oltott zöldség, a balkonzöldségek, minőségben is sokkal jobbak, mint a piacon kapható, saját szedésből származó magokból nevelt palánták.

A legkorábbi palánták március második felében jelennek meg, kiültetésük mindenképp az utolsó fagyok elmúlásával ajánlott, vagy készüljünk megfelelő védelemmel – fagyvédő textil, fóliaalagút – az esetleges egy-két fagyos éjszakára. Május eleje-közepe, amikor biztonsággal ültethetünk ki erős, fejlett palántákat. A kiültetésig mindenképp napos, meleg helyen neveljük a palántákat, kiültetés előtt 1-2 hétig szoktassuk őket a külső körülményekhez, éjszakára még érdemes védett helyen tartani, illetve a naphoz is szoktatni kell őket. Ügyeljünk arra, hogy sötét helyen könnyen megnyúlhatnak, törnek, és a kártevők is könnyebben megtalálják – tanácsolja a kertészet. Melegágyban vagy zárt helyen a padlizsán magjait már februárban elvethetjük, ahogyan a cukorborsót is, bár ennek hidegágyra vagy zárt helyre van szüksége.

Fólia alatt, párkányon

A bazsalikomot már most nevelhetjük az ablakpárkányunkon, korábban írtunk róla, hogy az esetleges barnás-feketés elváltozások milyen problémára hívják fel a figyelmét a növénytartónak. Az ablakpárkányon a bazsalikom tartása mellett újburgonyát is csíráztathatunk. Jó választás lehet a korai káposztafélék fólia alá vetése, próbát tehetünk a kelbimbóval, a nyári káposztával vagy a karfiollal. Szóba jöhet még a póréhagyma is, melynek hosszú a vegetációs időszaka, a vöröshagyma, de akár ahogy fent említettük, a paprika, paradicsom is. Arra azonban figyeljünk, hogy a paprika nagyon melegigényes növény, így csak fűtött melegházban neveljük.