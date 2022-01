Ritka, mint a fehér holló, ha a koronavírus-járvány okozta veszélyek és feszültségek között mulatságos történet jut a krónikás tudomására. Ha ilyet hall az ember, akkor hajlamos megfeledkezni a halálozási statisztikáról, az oltott–oltatlan vitákról, ezért is osztom meg szívesen ezt a sztorit. Hogy árnyék ne vetüljön a főszereplőre, a kilétét titokban tartom, egyébként köztiszteletben álló, derék férfiú egy kistelepülésen. Környezetében sokan ismerik, ezért kívánatos, hogy ne ismerjenek rá, mert érthető okból maga nem büszkélkedik a vele történtekkel. Mint annyian mások, ő is átesett már a fertőzésen és az oltáson, de ez nem nyugtatta meg. A világhálón akadt rá arra a „bölcsességre”, hogy egy fűszernövény segít megelőzni a Covid-fertőzést. Miután a konyhán használta a fűszernövényt, azt gondolta, hogy ártani nem árt, ha kipróbál egy kúrát. Már el is feledkezett róla, amikor a tükörbe pillantva azt látta az ábrázatán, hogy elsárgult, és a kezei is sárgák voltak.

Nem elég a koronavírus veszedelme, még sárgaság is fenyegeti

Ennek már a fele sem tréfa, gondolta, nem elég a koronavírus veszedelme, még sárgaság is fenyegeti, ezért hogy megelőzze a rosszullétet, hívta az egészségügyi dolgozókat. Mivel a körzeti doktor távol volt, a mentők is megérkeztek, és rövid nyomozás után megállapították, hogy a fűszernövény volt a ludas: megfogta emberünk kezét, aztán az arcához is nyúlt vele. Így a vész elhárult, és a mentősök is elfojtottak egy mosolyt. Nem a páciensen mosolyogtak, hanem vele derültek.