Általánosan elmondható, hogy szinte mindenki változtatni szeretne valamin. A göndörök egyenes hajra vágynak, a világos bőrűek szoláriumoznak, a teltebbek fogyókúráznak. Ez az utóbbi még az egészségünkre is hatással van, így élettani szempontból különbözik más, vágyott tulajdonságoktól. Ilyenkor, év elején, az újévi koccintáskor fogadalmat is tesznek, hogy egészségesebben fognak élni, többet mozognak, fogyókúráznak, vagy akár többet pihennek. Nem is gondolnánk, hogy milyen fontos dolgok ezek.

Alvás nélkül a fogyás sem megy

A Magyar Alvás Szövetség szerint a pihenés hiánya a ráncok mellett a zsírpárnák megjelenéséhez is hozzájárul. Egy korábbi vizsgálat már beszámolt arról, hogy kialvatlan állapotban lehetőleg ne induljunk bevásárolni, mert ilyenkor hajlamosabbak vagyunk a magasabb szénhidrát tartalmú élelmiszereket kosárba tenni. Az alváshiány miatt többet eszünk, ilyenkor ugyanis megemelkedik az éhséget jelző ghrelin hormon szintje a szervezetben, a jóllakottság érzését jelző leptin hormoné pedig csökken. Ha az újévi fogadalmai közt szerepel az álomalak elérése, akkor első lépésként tervezze meg, hogyan tud több időt szánni a pihenésre!

A fentiek alapján jól látható, hogy ha tartósan a szükségesnél kevesebbet alszunk, akkor az a külsőnkön is nyomot hagy és hangulatunk, egészségünk is megsínyli. Egy felnőtt ember napi alvásszükséglete 7 és 8 óra között mozog, de nem elég, ha csak a mennyiségre figyelünk. Többször hangsúlyoztuk a pihentető alvás jelentőségét – mondja dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológus, a JóAlvás Központ főorvosa. Ez azt jelenti, hogy nem elég, ha valaki időben eleget alszik. Ha alvás közben többször ébred, nehezen alszik el, horkol, vagy egyéb alvással kapcsolatos panasza jelentkezik, zavart szenved az alvás természetes ritmusa, az alvás minősége. Az érintett nem ébred frissen, napközben fáradt, ideges lehet, fejfájásra panaszkodik. Ha tehát valaki úgy érzi, hogy hiába alszik eleget, mégsem érzi kipihentnek magát, érdemes alvásvizsgálatot végeztetnie, melynek eredményei alapján a kezelőorvos megoldást találhat a problémára.

Étkezés okosan

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) elkészítette a legújabb magyar táplálkozási ajánlást, amely az OKOSTÁNYÉR® elnevezést viseli. Az egészséges lakosságnak szánt útmutató a felnőttekre, és külön a gyerekekre fogalmazza meg az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit, mindkettő rendelkezik az MTA ajánlásával is.

Arról, hogy hogyan néz ki egy fenntartható és egészséges étrend, a megújult OKOSTÁNYÉR® ad részletes tájékoztatást. A tányérhoz hasonló kördiagram az újítás eredményeképp koncentrikus körökből épül fel, így a különböző élelmiszercsoportok egymáshoz viszonyított arányán kívül az is látszik, hogy az adott csoporton belül miből kéne kevesebbet és miből többet fogyasztanunk. Lényeges különbség a korábbihoz képest, hogy a napi négy adag zöldség-gyümölcsfogyasztást ötre emelték a szakemberek, eszerint napi fél kilót kellene megennünk a saját egészségünk és a környezetünk védelmének érdekében.

Orvosi segítség, mozgás

Mint azt már korábban megírtuk, helyben, a Szent Pantaleon Kórház Egészségfejlesztési Irodája lehet a segítségünkre a túlsúly elleni küzdelmünkben. Fehér Magdolna szakmai vezető szerint az elhízás olyan összetett probléma, amelyet hatásosan több oldalról megközelítve lehet és érdemes kezelni. A rendelőintézet bal oldali szárnyában található központban a mozgással, a diétával és esetleg felmerülő elhízást okozó lelki problémákkal is foglalkoznak. Mindezt állapotfelmérés előzi meg, amely személyre szabottá teszi a programot. A szakember azonnal hasznosítható tanácsa, hogy fél- egy kilogramm heti folyásnál ne törekedjünk többre, tartózkodjunk a divat diétáktól, csak ötszáz kalóriával fogyasszunk kevesebbet a megszokott energia-bevitelnél. Az iroda dietetikusa ebben segítséget nyújt, valamint heti ötször elérhető csoportos, kímélő mozgásforma a nordic walking, amelyet mindenkinek jó szívvel ajánl az egészségfejlesztési szakember.

Jelentősebb vagy régóta fennálló túlsúly esetén első lépésként tanácsos egy általános orvosi és laboratóriumi kivizsgálást, állapotfelmérést végezni. A túlsúly mértékén túl ismerni kell a mozgásszervi és belgyógyászati állapotunkat, valamint a meglévő általános fittségünket, kondíciónkat is. Miután megkaptuk a zöld lámpát a sporttevékenység megkezdéséhez, a legjobb, ha gyógytornászhoz vagy személyi edzőhöz fordulunk, akik segítenek a megfelelő mozgásprogram összeállításában.

Eleinte javasolt a dinamikus, nagyobb izomcsoportokat megmozgató, állóképességet javító edzés. Bármilyen mozgásformát is választunk (leginkább séta-gyaloglás, kerékpár/szobakerékpár, úszás vagy vízi torna javasolt), fontos, hogy a kezdet nagyon fokozatos legyen. Hetente először csak egy-két alkalommal sportoljunk, hogy legyen idő a regenerálódásra. A mozgás időtartamát növeljük heti 2-3 alkalommal, 10-20 percről 40-45 percre, majd, ha már érezhetően jobban bírjuk a terhelést, akkor iktassunk be intenzívebb szakaszokat is az edzésbe. Próbáljunk egy saroknyit kocogni gyaloglás során, gyorsítsunk a kerékpár pedálfordulatán, vagy erősebb karcsapásokkal haladjunk rövid szakaszokat a vízben. Egy-egy intenzívebb szakasz után vegyük vissza a tempót, pihenjük ki magunkat a lassabb haladással. Így fog fokozatosan javulni a kondíciónk, így válunk képessé majd dinamikusabb, nagyobb intenzitású mozgásra is (aerobic, tánc, labdasportok).