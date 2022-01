Bár a vendéglátósok nem örülnek annak, hogy februártól Szép-kártyával is lehet élelmiszert venni, a vásárlók egy részének azonban a lehetőség könynyítést jelenthet. Az még kérdés, hogy mely áruházláncok fogadják majd el a kártyát. De a Spar és a CBA már jelezte, hogy boltjaikban februártól elfogadják a Szép-kártyás fi zetést, de már most látszik, hogy ezeken kívül még sok helyen lehet majd élni a lehetőséggel. Az élelmiszer- kiadások csökkentésében segíthet, hogy akiknek van Széchenyi Pihenő Kártyája (Szép-kártya), az azon lévő pénzből élelmiszerboltokban is vásárolhat. Erre egy, a múlt év végén hozott jogszabály nyújt lehetőséget, korábban ezt nem lehetett megtenni a Szép-kártyásoknak. A Szép-kártya bármelyik zsebéből vásárolhatunk majd élelmiszert.