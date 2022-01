Az elmúlt évben mások mellett Kárpáti Rebeka, Szabó Zsófi és Joshi Bharat is szakított, idén azonban Kulcsár Edina és Szabó András Csuti válása valóságos celebbombaként robbant.

Szakértők már a járvány kezdetén figyelmeztettek, hogy megviselheti a kapcsolatokat a váratlan bezártság, a félelem és a bizonytalanság, ami mostanra bizonyára meg is látszik a benyújtott válási keresetek számában és a hazai celebritással foglalkozó médiafelületeken is. Ugyanis sok félreértelmezhető „válási műsorszám” mögött nem tényleges érzelmek, hanem a szociálmédia fogyasztói számára megrendezett, erősen profitorientált tartalomgyártó gépezet produktumai láthatóak. Ez rendkívül megtévesztő lehet, hiszen a figyelem központjában lévő emberek, ha nem is a régi értelemben vett példaképként, de előttünk vannak, és sokaknak követendő minta lehet az életük.

Ez utóbbi állítást jól alátámasztja például a Kulcsár Edinához köthető közösségi média felületek megtekintéseinek, illetve követőinek számában történt kvantumugrás is.

Ezért fontos tisztázni, hogyan működik a válás a valóságban. Dr. Baranyai Mariann ügyvédet kérdeztük meg.

– Időrendi sorrendben haladva már a házasságkötés előtt érdemes megfontolni a házassági vagyonjogi szerződés lehetőségét. Bár első hallásra alantasnak tűnhet rögzíteni a felek egybekelése előtti vagyonjogi állapotot, ez azonban, ha esetleg a különválás mellett dönt a pár, nagyban leegyszerűsíti majd a megegyezést.

– Ha felmerül a válás egy házaspár életében, mielőtt drasztikus döntésre szánná el magát bárki, érdemes megpróbálni rendbe hozni a dolgokat. Azt javaslom, hogy forduljunk bátran segítségért szakemberhez: mediátorhoz, családsegítőhöz, vagy akár pszichológushoz.

– Ha mégis válásra kerül a sor, közös megegyezéssel elkerülhető az évekig tartó jogi hercehurca, és jó esetben a felmerülő vitás kérdéseket is rendezni lehet.

– Bár a laikus számára kissé furcsának tűnhet, de a bontóperek esetén is felperes és alperes áll egymással szemben. A felperesnek ugyanúgy keresetlevelet kell benyújtania az alperes ellen, mint más egyéb polgári perekben, majd az eljárás lezárásaként ítéletben mondja ki a bíróság, hogy a házasságot felbontja, illetve egyéb kérdésekben végzést hoz. A keresetlevelet laikus is benyújthatja, formai követelménynek nem, csak a tartalmi elvárásnak kell megfelelnie a dokumentumnak. Tartalmaznia kell a házasság megkötésére vonatkozó adatokat, nyilatkozni kell a házasságból származó közös gyermekek születésére vonatkozóan, csatolni kell az igazoló okiratokat is (mint például a házassági anyakönyvi kivonat, gyermek születési anyakönyvi kivonata). A bíróság felé nyilatkozniuk kell, hogy a házaséletük végérvényesen, és helyrehozhatatlanul megromlott. A feleknek meg kell egyezniük a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás (folyamatos, avagy időszakos), esetleg a házastársi tartás, a házastársi közös lakás használata kérdésében. A házassági bontóper indításának illetéke 30 ezer forint, amelyet – amennyiben a fél jogi képviselő nélkül indítja meg – keresetlevélen illetékbélyeg formájában lehet leróni.

– Közös megegyezés hiányában a bíróságnak az a feladata, hogy a házasélet megromlásához vezető folyamatot teljes egészében feltárja, abból a célból, hogy kétséget kizárólag megállapítsa, hogy a házasság végérvényesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Ennek érdekében a bíróság a házasfeleket meghallgatja, azonban sor kerülhet a bizonyítás körében tanúk meghallgatására is. Ugyan a bíróság a peres eljárás során elsősorban nem azt vizsgálja, hogy a házasság megromlása kinek a hibájából következett be, de mégis jelentősége lehet, például a gyermektartásdíj, lakáshasználati jog, illetve a gyermekelhelyezés szempontjából.

– Tapasztalatom szerint a bíróság általában havi 40-50 ezer forint fix összegű gyerektartási díjat állapít meg gyermekenként. A bíróság a tartásdíj meghatározása során a különélő szülők jövedelmi viszonyain túl a gyermekek nevelésével járó tényleges kiadásokat is feltárja, és döntése során figyelembe veszi. Így magasabb tartásdíjat fog fizetni a bírói döntés alapján az a gyermekeitől külön élő szülő, akinek a gyermeke az átlagosnál magasabb költségű ellátást igényel.