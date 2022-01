Példaképek lehetnek: a vérlovagok és az Aztakeservit is jelölt 58 perce

A dunaújvárosi Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett vérlovagokat és a dunaföldvári Azt­akeservit Értékőr Egyesületet is kiválóság és példakép díjra jelölte a Highlights of Hungary nonprofit szervezet, amely már nyolcadik éve mutatja be a legkiválóbb magyar teljesítményeket az egész Kárpát-medencében. A voksolás február elején veszi kezdetét.

A dunaföldvári csapat kizárólag hulladékból készült szemétszobrainak készítésével fő célja felhívni a fi gyelmet az újrahasznosítható hulladékokra, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás mechanizmusára Fotók: Rivnyák Bernadett

Dunaújváros - A kezdeményezés célja, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén, évente elismerjék és széles körben megismertessék a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket, valamint közösséget szervezzenek azok alkotói és alakítói köré. A szervezet tíz nagykövete egy ötvenes listát állított össze, kategóriák nélkül. Közülük Nagy Anna korábbi kormányszóvivő, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője ötös jelöltjei között szerepel a vérlovagok csapata. E szervezet működtetője a dunaújvárosi Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, alapítója pedig kuratóriumi elnöke, Pribil Sándor. Önkéntes sürgősségi vérszállítóként a vérlovagok az év minden napján, ügyeleti rendszerben, 24 órában állnak az Országos Vér­ellátó Szolgálat rendelkezésére. 2020-ban Közép-Magyarországon megkezdett tevékenységüket 2021-ben a Kelet-Magyarországra is kiterjesztették. Ferenczi Zsolt, az Aztakeservit elnöke egyik szemétszobrukkal Fotó: Gallai Péter Gém Péter, a Dorko divatmárka alapítója listájára a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület csapatát is beválasztotta, amelynek tagjai – többi között – hulladékból készült szemétszobraikkal tettek szert országos ismertségre. A közösség a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron társaságában kapott jelölést a nagykövettől. A földvári csoportosulásnak a méltatás szerint fő céljuk felhívni a figyelmet az újrahasznosítható hulladékokra, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás mechanizmusára. A tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos magatartás egyéni felelősség, amelyre szemléletformáló túrákon, sporton és az említett művészeti alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet. Vitán felüli, hogy mindkét szervezet tevékenységét és működését tekintve is követendő példaként állítható, akárcsak az ötvenes lista többi szereplője. A teljesség igénye nélkül művészek, környezetvédelemmel foglalkozó egyesületek, cégek szerepelnek a rangos jegyzéken. Pribil Sándor, a vérlovagok alapítója Fotó: MW A vérlovagok segítséget kérnek - A vérlovagok közösségi oldalukon felhívást tettek közzé, miszerint ahhoz, hogy folytathassák munkájukat, összefogásra van szükségük. Több mint száz magyar híresség bevonásával indítottak adománygyűjtő kampányt, hogy minden embert, minden vállalkozást és vállalatot elérhessenek, akik lehetőségeikhez mérten támogatni tudják őket. Ennek érdekében arra kérik követőiket, hogy minél többen osszák meg bejegyzéseiket. Oldalukra sorra kerülnek fel a támogató hírességek, így például Csuja Imre, Charlie, Csipes Tamara is melléjük állt. Részletek a https://www.facebook.com/verlovagok/ oldalon.

