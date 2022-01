Nyilvánvalóan az ember napközben kicseréli a vizet, de kemény fagy esetén ez sem marad sokáig cseppfolyós állapotban, éjszaka pedig még hamarabb befagy. Ezért hosszas hideg időjárás esetén gyakran kell cserélni a vizet, esetleg enyhén langyosítani is lehet, hogy később jegesedjen. De még ilyenkor is problémát jelent az éjszakai vízhiány, illetve napközben is, ha valaki dolgozik és csak délután vagy este ér haza – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő (+36-30/937-1906) tulajdonosa.

Bár az állatok alkalmanként nagyobb mennyiségű víz elfogyasztásával részben pótolják a hiányt, a több napos kényszerű szomjazás veszélyes lehet, főleg akkor, ha száraz tápot kapnak. Ez ugyanis elvonja a vizet az emésztőrendszerből, és mire a kutya vagy macska később újra megszomjazik, már csak jeget talál. Hó evésével ösztönösen kiegészíthetik az állatok a vízszükségletet, de ha ez sincs, akkor egészségi problémák jelentkezhetnek, elsősorban a vesék károsodhatnak.

Dr. Jakab Ferenc állatorvos

Sajnos amikor ez már tüneteket okoz (például étvágytalanság, hányás), akkor gyakran nagyon nehéz a gyógyítás, főleg az idősebb állatok esetében. Ezért az igazán kemény téli időszakban érdemes más, nem száraz eledelt adni az állatoknak (konzervek, levesek, nyers hús – kivéve sertés!), esetleg a szárazat beáztatni, amennyiben hajlandóak úgy is elfogyasztani.