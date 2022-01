Mindennek nyoma van... még annak is, ha a Facebookon rákeresünk valakire. Egy barátnő számon is kérte párját amiatt, hogy miért nézte meg egy másik nő profilját. A férfi őszintén elmondta, hogy az a barátja volt kedvese, szóba került egy beszélgetésük során, és megnézték, hogy ki ő. Ha a bizalom működik, itt meg is állna a dolog. A barátnő viszont nem volt rest, és felhívta a párja barátját, hogy márpedig azonnal küldjön egy közös képet a volt kedvesével bizonyíték gyanánt. Én csak mosolyogva hallgattam, amikor ezt a hívást elmesélte nekem az ismerősöm. Mi ebből a tanulság? El kell rakni a közös képeket a volt szerelmekről...