A brit kávéházlánc felmérésének eredményein az látszik: év végén az ünnepi menüknek a háztartások mintegy felében ugyanúgy része a kávé, mint minden étkezésnek. Csak minden tizedik válaszadó szán kiemelt szerepet a kávénak – ők kávékülönlegességekkel készülnek vagy a desszerthez illő kávét kínálnak ezekben a napokban a család és a vendégek számára.

Úgy tűnik, ez az elfogyasztott kávé mennyisége sem változik különösebben: a kutatásban a rendszeresen kávéfogyasztó válaszadók 77 százaléka mondta azt, hogy nem tér el bevett kávéfogyasztási szokásaitól az ünnepek alatt. Sokan, minden harmadik válaszadó ilyenkor valami specialitással rukkol elő: 11 százalékuk kávékülönlegességgel, míg tíz százalék ízesített karácsonyi kávékkal készül az ünnepekre, 7 százalékuk pedig kissé magasabb minőségű kávét választ, sőt van aki a tejhabosítót is csak ilyenkor veszi elő a konyhaszekrényből.

Az általunk megkérdezett nyugdíjas háziasszony, Éva azt mondta, karácsonykor természetesen kávéval zárták a menüt, ahogy mindig, egyszerű rövid feketével kínálta a vendégeit. Családjával egyébként is a hagyományos kávé hívei. A középkorú Zsolt feleségével, Judittal együtt kedveli a különleges ízeket, kávéból is többfélét tartanak. Az ünnepi menü mellé ezért igény szerint volt, akinek capuccinót, másnak lattét kínáltak. Kapszulás kávét is tartanak, de ha vendégeik az egyszerűbb megoldást kedvelik, akkor előveszik a kotyogóst.

A huszonéves Petra egyelőre nem szokott nagyobb vendégséget szervezni év végén, inkább őt hívják többfelé, ahogy idén is. Otthon ritkán iszik kávét, inkább a munkahelyén szokott, ahol egy fantasztikus kávégép van. Itt általában a cappucino a kedvence. Barátnőivel viszont az ünnepek előtt örömmel ültek be két bevásárlás között egyet szusszanni egy kávéra a helyi, közismert kávéházba.