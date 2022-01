Az emberek gyakorta elkövetik azt a hibát, hogy a téli hónapokban inkább bezárkóznak és alig tartózkodnak kint, pedig ilyenkor is nagy szükségük van a friss levegőre. Legalább a saját egészsége érdekében az új év első hónapjában is mindenkinek érdemes kimerészkednie a kertbe, és ott tenni-venni egy kicsit. Ásni ugyan még korai – bár ha az idő engedi, nem tilos –, a tervezéshez viszont soha sincs elég korán. Most nyugodtan át lehet nézni a vetőmag-katalógusok kínálatát, és el lehet kezdeni a tervezést. Ideje megjavítani a kiskertünk kerítését. Ezzel a munkával nem érdemes várni tavaszig.

Január vége felé már el lehet vetni a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethetőek legyenek a palánták a kertbe. A tél vége felé, amikor már enyhül az idő, szabadföldön is meg lehet kezdeni a különféle növények duggatását, vetését. A fűtetlen helyiségben áttelelő leandert, kaktuszokat és citrusféléket is érdemes alaposabban szemügyre venni, nehogy betegség támadja meg őket. Ha ezt észlelné valaki, akkor ne tétovázzon, hanem kezelje a növényeket a megfelelő szerekkel. A locsolásról se szabad megfeledkezni, ugyanis a teleltetőben lévő növényeket télen is meg kell öntözni, ahogy a télikertek növényeit is, csak jóval ritkábban, két-háromhetente. Érdemes ilyenkor is gondolni az itthon telelő madarakra. A kertben el lehet helyezni számukra madáretetőket, és gondoskodni lehet arról, hogy ezek mindig fel legyenek töltve eleséggel. Emellett mesterséges fészekodúkat is ki lehet tenni.

Az etetőkben olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút lehet kitenni, de ma már előre elkészített madáreleség-mix is kapható, ez a legjobb, mert biztos, hogy mindent tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezik az ember, a madár­itatót is mindig ajánlott feltölteni friss vízzel.