Stermeczki András evangélikus lelkész tájékoztatta szerkesztőségünket arról, hogy városunkban miként alakul az ökumenikus imahét programja. Erről még az előző héten egyeztek meg az érintett egyházi képviselők. Hétfőn Papp Imola református segédlelkész tartott istentiszteletet a baptista templomban. Kedden Braun Ervin baptista gondnok szólt az egybegyűltekhez az evangélikus templomban. Ez a rendezvény még egy különlegességet is tartogatott: a közelmúltban elkészült és behangolták az új orgonát, amelyet most Deutsch Vera szólaltatott meg az ökumenikus rendezvény közönsége számára.

A keddi programon játszottak a templom új orgonáján Forrás: Zsedrovits Eniko

Szerdán 17 órakor Stermeczki András evangélikus lelkész tartja az istentiszteletet a görögkatolikus templomban, végül csütörtökön Szaplonczay Máté görögkatolikus káplán a református templomban (ugyancsak 17 órakor).

Mint azt a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa a rendezvényről írta, az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Máté evangéliumából választották hozzá azt az igét, hogy: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat”. Vagyis, az újszülött kis Jézushoz látogató napkeleti bölcsek történetét. Több üzenetet, gondolatiságot hordoz ez az ige. Egyebek között azt, hogy a napkeleti bölcseket csillag vezérelte Jézushoz, és ez a világosság vezethet bennünket is a mindennapokban. „Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világossággá, amely a Megváltó Jézushoz vezérel másokat” – fogalmazzák az imahét témájának ismertetőjében. Azt is írják, hogy sokan vágyódnak arra a világosságra, amely a Megváltóhoz vezet, aki le tudja győzni a sötétséget.

Stermeczki András lapunknak elmondta, az imahét témájának kidolgozására már több évvel korábban kell jelentkezni, és a közel-keleti testvérek szerencsés igét választottak az idei esztendőre, amely számukra még inkább közelebb álló, hiszen ott élnek, ahol Jézus is született.

Nem a különbség számít, hanem a Krisztusban való egység, ezt erősíti a többi közt az ökumenikus hét

Az egyház feladata, hogy kézzelfoghatóvá, láthatóvá tegye Isten csodáit a világban, ezt szolgálják az imahét alkalmai is. Stermeczki András az imahét témája kapcsán hangsúlyozta, nem a különbség számít, hanem a Krisztusban való egység, és fontos, hogy ez a csillag ma is ragyogjon, hogy mutassa nekünk azt az utat, amit követhetünk a hétköznapjainkban is.