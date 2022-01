Január 22-én családi nyílt napot rendez a Dunaújvárosi Egyetem, amelyre várják az érdeklődő diákokat és szüleiket egyaránt. Ezen alkalommal öt képzési területet mutatnak be, a mérnökit, a médiát, a gazdasági menedzsert, az informatikát és a tanári szak­oktatóképzést. 9 órakor kezdődik a program az A épületben. A köszöntő után lesz egy rövidebb ismertető a szakokról, a diákéletről, majd következnek a work­shopok, amelyeket intézetenként tartanak. Ez alkalommal is lesz campustúra, és lehetőség nyílik személyes konzultációra is. Mint azt a felsőoktatási intézmény honlapján írják, az esemény 18 év alatt védettségi igazolvány nélkül, 18 év felett védettségi igazolvánnyal látogatható.