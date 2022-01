A Városligeti Műjégpályán a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) egy év kihagyás után – tavaly a koronavírus miatt maradt el – újra megrendezi a magyar jégkorong napját. Az MJSZ hat évvel ezelőtt, 2016-ban szervezte meg először a sportág ünnepét.

Az idén a McDonald’s utánpótlás-bajnokság reggel 9 órakor kezdődik, először a legifjabbak, az U8-as korosztály képviselői veszik birtokba a jeget, majd 11.30-tól az U10-es csapatok lépnek jégre, és csapnak össze a magyar hoki ünnepén. A két korcsoport megmérettetéseire több mint száz együttes – köztük három dunaújvárosi – jelentkezett az ország minden tájáról, vagyis közel ezerkétszáz gyermek húz korcsolyát ezen a napon.

A Gyere Hokizni! program keretén belül is különböző remek programokat biztosít az esemény. A mérkőzések mellett tehát érdekes programok, játékzóna és izgalmas aktivitások várják a jövő reménységeit. Lesz a többi közt kapura lövés, szlalompálya, különböző ügyességi játékok, Xbox és ott lesz Csúszka is. A színes programok 14 óráig tartanak a Városligeti Műjégpályán. Fontos információ, hogy az eseményen mindenkinek be kell tartania a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályokat. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a rendezvényen kizárólag a koronavírus ellen védett, valamint a felügyeletük alatt lévő, 18. élet­évüket be nem töltött személyek vehetnek részt. Belépésnél fel kell mutatni a védettséget igazoló okmányt és a személyazonosító okmányt, vagy a mobilalkalmazást. A zárt terekben kötelező a maszkviselés. Olvashatók a fentiek az MJSZ honlapján.

A városligeti események után 16 órától egészen éjfélig az Allianz jégpályák éjszakájával folytatódnak a jeges élvezetek. Ez már országos rendezvénysorozat lesz, több mint ötven helyszínen, köztük három kiemelt vidéki nagyvárosban – Debrecenben, Győrben és Veszprémben – várják a jeges sportok szerelmeseit.

Dunaújvárosban is színes programok várják az érdeklődőket. A jégcsarnok meghosszabbított nyitvatartással üzemel majd. A programban lesz ügyességi szlalom, kapura lövés, jégkorong-szerelésbe öltöző verseny, a rutinos korcsolyázók megismerkedhetnek a jégkorong alapjaival. Megannyi érdekes játékkal, értékes nyereményekkel is várja a résztvevőket. A rendezők kedvezményes belépőkkel, DJ-kkel és jégdiszkóval is „kirukkolnak”.

Fél öttől fél hétig lesz a jégfény kori, majd 20 órakor kezdődnek a jeges kihívások, amelyek 23 óráig tartanak.