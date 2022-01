Az egészségesebb táplálkozás, a fogyás és a több testmozgás igen gyakran szerepel az újévi fogadalmak között. Hogy mindezt sikerüljön betartani, érdemes egy tervvel nekikezdeni a változtatásnak – véli dr. Ferk Dóra háziorvos, akivel legutóbb olyan apró praktikákról beszéltünk, amelyekkel az ünnepek idején szokásos lakomák alkalmával visszafoghatjuk a súlygyarapodást.

Ami a táplálkozásbeli változtatásokat illeti, aki nagyon komolyan gondolja, annak érdemes egy dietetikussal egyeztetnie a részletes menüről, de már apróbb változtatásokkal is jelentős eredményt érhetünk el. Ilyen lehet, ha a bő olajban sült húst és halat kevesebb zsiradékban készítjük el, amelynek fogyasztását is érdemes heti két-három alkalomra csökkenteni. Együnk rendszeresen zöldséget és gyümölcsöt, naponta többször is! Ahelyett, hogy rendelünk, otthon készítsük el a fogásokat, amelynek így pontosan ismerjük az összetevőit és pontos mennyiségét.

A rendszeres testmozgás beiktatása legalább ennyire fontos, amelyet hatékonyabb egy családtaggal, baráttal összefogva, közösen végezni, akivel azonosak a céljaink. Egymás támogatásával ugyanis könnyebben átvészelhetőek a mélypontok. A háziorvos szerint már napi félórás mozgás is sokat jelent. Testmozgás alatt nem csak sportolást értünk, megfelel, ha rendszeresen lépcsőzünk a lifthasználat helyett, illetve sétálunk – mutatott rá az orvos, aki arra is figyelmeztetett, hogy ne tervezzünk gyors fogyást. Heti félkilós súlycsökkenést érdemes kitűzni célul, mivel ennél gyorsabb tempónál szerinte fennáll az anyagcsere-lassulás és a jojóeffektus veszélye is.