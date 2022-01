Az egy hónapon át tartó civil akciónak közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott – mesélte lapunknak az ercsi születésű Murzsa Kata, aki a testvérével közösen vezetett Felvonási Tünetek Színjátszó Műhelyével is hozzájárul a település kulturális értékeinek megőrzéséhez, továbbadásához, írja a feol.hu.

Sötét felhők a Nagyboldogasszony-templom felettForrás: László Dániel

– Szeretjük Ercsit minden szépségével és árnyoldalával együtt, talán éppen ezért forrt bennünk már régóta az a vágy, hogy megmutassuk, a vidéki kisváros milyen csodálatos épített és természeti örökségeket birtokol. Ezt hivatott hirdetni a magánkezdeményezésből induló fotópályázatunk is, amely Berente Attila helyi vállalkozó ötletéből kelt életre. Aki úgy vélte, fontos lenne Ercsit ily módon is népszerűsíteni a helyiek, illetve a tágabb közönség szempontjából is. Az üzenet célba ért: összesen 234 – profi, illetve amatőr – fotót bírált el egy öttagú zsűri, akik mindannyian szubjektív módon ugyan, de értenek a fotózáshoz. Volt köztük vizuális effektekkel foglalkozó szakember vagy éppen régiségkereskedő, de olyan is, aki évek óta készít különböző perspektívájú képeket a településről, amelyet töviről hegyire ismer.

Tóth Brigitta volt a pályázat egyik legnagyobb nyertese a cukorgyári római katolikus Szent Erzsébet-kápolnáról készült képével Forrás: Tóth Brigitta

– Értékes nyeremények és hatalmas érdeklődés övezte tehát a pályázatot. Jó volt megtapasztalni, ahogy az emberek nyakukba vették a kamerájukat, vagy fogták a mobiltelefonjukat, s december 22-től kezdve körbejárták a települést, és sárban, esőben vagy akár este örökítették meg a nekik tetsző pillanatot, és küldték el hozzánk. A tízéves kisfiútól egészen az idősebb korosztályig érkeztek pályaművek. Többen a kevésbé ismert vagy elfeledett részeket is lefotózták – mondta Murzsa, majd a dobogósokra is kitért: – Az első helyezett fotó – László Dániel készítette – az ercsi Nagyboldogasszonytemplomot ábrázolja hátulról, különleges fényhatások közepette: a szikrázó napsütésben sötét viharfelhők gyülekeznek. Tóth Brigitta alkotásával rögtön két díjat is besöpört, ugyanis a cukorgyári római katolikus Szent Erzsébet-kápolnáról készített kompozíciója az ezüstérem mellett a közönség elismerését is kivívta. A harmadik helyezést Kósa Márta alkonyati hangulatban készült látképe nyerte el – mondta a szervező. – Bevallom, hogy a közönségdíjban reménykedtem, de arra álmomban sem gondoltam volna, hogy a második helyet sikerül elcsípnem – vette át a szót Tóth Brigitta, akit telefonon értünk utol.

– Nagyon boldog vagyok! Akik ismernek, tudják, hogy élek-halok a francia buldogokért, így a megnyert összeget jótékonysági célra, egy állatmentő egyesületnek adományozom. Hatalmas élmény volt részt venni a pályázaton, és már alig várom a folytatást! – osztotta meg Brigi lapunkkal. Mint azt végezetül Murzsa Katától megtudtuk, újabb közösségkovácsoló kezdeményezést szerveznek, sőt a beküldött fotókból naptár is készül, ezzel is öregbítve Ercsi épített és természeti értékeit.