Az élelmiszer-kereskedelem fontos jogszabályokban megkövetelt alapvetése a mai napig, hogy csomagolás nélkül nem hagyhatja el élelmiszer az üzletet, s ennek fontosságára a pandémia még inkább ráerősített – szögezte le a téma hallatán Dóka Marianna is, a helyi kereskedelmi iskola egyik volt gyakorlati oktatója, amikor szóba hoztam a témát.

Azonban 2018 óta hazánkban több mint húsz olyan üzlet nyílt, amely leendő vevői felé közvetített legfőbb megkülönböztető üzenete a csomagolásmentesség, amellyel a tudatos vásárlóknak kínál lehetőséget egy lassúbb, stressz­mentesebb, túlfogyasztás nélküli, egészségesebb és környezetbarátabb életre. Egy olyan világban, ahol soha nem termeltünk még ennyi hulladékot, soha nem égettünk el ennyi szénhidrogént, a biológiai sokszínűség pedig romokban hever – van tennivalónk. Lehet az első lépés, hogy a „nejlonzacskó száját maszkban megtalálni idegtépő bolti mutatvány” helyett, csinos textilzsákocskákban szállítjuk haza a bevásárolt holmit.

Nem is gondolnánk, de szakmai fórumok szerint a bevásárlásaink során egy év alatt fejenként akár közel 130 kilo­gramm csomagolóanyagot is hazaviszünk a boltokból a megvett termékekkel. Ez alapján Magyarország az EU középmezőnyében foglal helyet, a legkevesebb, mindössze 64 kilogramm csomagolást vásárló bolgárok és a 231 kilogramm csomagolási szemetet termelő luxemburgi lakosok között.

A magunkkal vitt tárolót először üresen mérik le Fotó: LI Forrás: LI

Ennek a hulladéknak közel a felét ugyan újrahasznosítják, azonban ehhez először össze kell gyűjteni a keletkezett hulladékot a háztartásoktól, és az újrafeldolgozást megelőző válogatás, tisztítás is igen energiaigényes folyamat. A nem hasznosítható anyagok a természettől egyre nagyobb területeket elhódító hulladéklerakókba kerülnek, vagy gondatlanul eldobálva a folyókat, tengereket, erdőket szennyezik.

Az úgynevezett hulladékpiramis szerint a leghatékonyabb megoldás a hulladékok keletkezésének megelőzése. A korábban megvásárolt befőttesüvegek, zacskók, tasakok alapos mosás és megfelelő tárolás esetén újra felhasználhatóak, és éppen ezt használják ki a csomagolásmentes üzletek.

Ezekben a higiénés szabályok betartása mellett ömlesztve tárolják az árukat, és azokból mi mérhetjük a szükséges adagokat a magunkkal hozott tárolókba. Dobozainkat, üvegeinket először üresen mérik le, majd megtöltve, így a piacról már ismert módon sokféle árut tudunk megvásárolni. Ezzel nemcsak a saját tárolóinkkal kiváltott hulladékot spóroljuk meg, de visszaszoríthatjuk az úgynevezett „impulzív vásárlás” jelenségét is, azaz amikor csak azért veszünk meg valamit a boltban, mert színes és vonzó csomagolása miatt a szemünk megkívánja. A különleges szállítási és tárolási feltételekből adódóan ezek a boltok általában előnyben részesítik a közeli forrásokat, így azokban vásárolva még a helyi termelőket is támogathatjuk. Hosszú távon pedig fejenként 130 kilogramm hulladékot és az azzal járó összes energiát, vizet, szállítást és bosszankodást is megspórolhatjuk.

Városunkban is van már ilyen üzlet, Varga Zsófia kolléganőm tollából már olvashattak Mészáros Henriette boltjáról.

– Még nem általánosan elfogadott a csomagolásmentes vásárlás. Gyakran tapasztalom, hogy szinte automatizmus, hogy nyúlnak a zacskó után. A mi vásárlóink általában már otthon megtervezik, mit szeretnének venni, és a heti menühöz előre szerzik be a hozzávalókat. Minőségi élelmiszereket árulunk, színezék és aroma nélkül, és határozottan nem drágán – mondta el a csomagolásmentes üzlet tulajdonosa.

Búzás Dóri kézműves textilmárkája nem ismeretlen a kisgyermekes szülők előtt. Az óvodai vízhatlan lepedőn és zsákokon túl például textil­zacskókat is készít.

– Mi már évek óta textiltermékeket használunk a bolti csomagolás helyett, ahol lehet. Bevásárláshoz, tároláshoz és uzsonna vagy a nasi logisztikájához is. Én azt tapasztalom, hogy bármelyik hipermarketben is elfogadják, és nem járunk rosszabbul, mert függönyből készítem egy egész kicsi textillel a zsákokat. Ez kicsit drágább, mint az áruházak saját márkásai, de tartósabb. A hulladék legnagyobb dömpingje nálunk az ünnep lenne, mert három gyerkőcöm van, Eszter, Balázs és Réka, de hozzánk az ajándék is textilzsákban érkezik, amit minden évben elrakok – mondta el a környezettudatos anyuka.