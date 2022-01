Seres Zoltán, az állatvédő egyesület vezetője azt javasolta, a nagy hidegben kint tartott kedvenceinknek feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget és szélvédett kuckót. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet cseréljük langyosra. A hideg időben sem csökken kedvenceink mozgásigénye, így naponta szánjunk időt a velük való sétára, játékra.

A szabadban kinn teleltetett házi kedvenceinket ne fürdessük, mert ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét. Sajnos sok a kóbor állat, aki csak tud, fogadjon be közülük egyet. Az egyesület az állatmentéseknél sokszor talál utcára dobott, fagyást szenvedett kutyát, pedig az állatok felelős tartása a gazda törvény által előírt kötelessége. Állatot elhagyni, kitenni vagy úgy tartani, hogy az elpusztul, bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés járhat.

Érdemes védeni kedvenceink lábát a fagytól és a sózott utaktól, vízálló anyagból készülhet nekik kutyacipő. A só marta tappancsra a kutya ugyanis nehezen tud ráállni, a sebek könnyen elfertőződhetnek, a gyógyulás hetekig eltarthat. Nagyon jól jöhet kedvenceinknek egy védőruha is a hidegben, esőben, és főleg azoknak hasznos, akik a gazdival élnek lakásban, házban, és csak rövidebb ideig tartózkodnak a szabadban. Ezeket a darabokat házilag is könnyen el lehet készíteni.

Figyeljünk da az udvaron tartott kutyákra is, házuk nyáron a hőgutától védi őket, télen pedig a hidegtől, fagyástól. A ház csak egy kicsit legyen nagyobb a kutyától, hogy testének hőmérsékletével be tudja fűteni. A menedéket házilag is szigetelhetjük. Legjobb, ha friss szalmával béleljük ki, amit gyakran cseréljünk.

A ruhát ugyanis sok eb szétrágja, illetve lenyeli a darabokat. A házat tegyük szélvédett, lehetőleg fedett helyre, néhány centis lábakra, például téglákra, ami véd a latyaktól, sártól. A nagy hidegben érdemes a bejáratához egy szőnyegdarabot elhelyezni, amin könnyen tud közlekedni a házi kedvenc, és így a háza is melegebb marad.