Lapunk harmadik oldalán írunk az internetes zaklatás témájáról. Mindamellett, hogy számos előnye van a digitális eszközöknek, a közösségi platformoknak, de nagy hátrányokat, veszélyeket is hordoz ezzel együtt. Szokták mondani, hogy ami egyszer kikerül az internetre, annak örökre nyoma marad. Ha most lennék fiatal, igenis hasznosnak érezném az intelmeket, hogy mire kell vigyázni. Szükség van arra, hogy beszéljünk a gyerekekkel, mi az, amit megoszthatnak magukról, mi az, ami nem szerencsés, és mi az, amit mindenképpen kerüljenek el, mert rossz vége lehet. Ezeket persze a felnőtteknek is érdemes lenne megfogadniuk...