A téli hideg napokon különös odafigyelést igényelnek a kertben és a lakásban tartott kutyák egyaránt. Néhány plusz lépést beépítve az állattartásba és annak mindennapi rutinjába bevezetve, megvédhetjük kedvenceinket a hideg okozta szenvedéstől. Vannak olyan elemei a védelemnek, amelyeket sokan csupán hóbortos divatnak gondolnak, mint a cipő és a ruha a kutyákon, ugyanakkor rendkívül hasznos és fontos szerepet töltenek be ezek is, írja a feol.hu.

Hazánkban a kutyacipők talán nem annyira elterjedt kellékek, ugyanakkor a vízálló változatuk hasznos viselet lehet, különösen akkor, ha olyan környéken élünk, ahol rendszeresen sózzák a járdákat és az utakat a csúszásveszély miatt. A káros maróanyagok, a só fájdalmas sebeket képesek okozni az ebek tappancsain, amelyek gyógyulása akár több hétbe is beletelhet, de könnyen el is fertőződhetnek.

Sokkal elterjedtebbek, viszont még mindig megosztóak a különböző ruhák, amelyek szintén a lakásban tartott kutyák életében játszanak fontos szerepet. A bent élő ebeket télen is meg szokták fürdetni, ami miatt a természetesen képződő faggyúréteg is lemosódik a kosszal együtt. Többek között ez is az oka annak, hogy a fűtött lakásban tartott kutyák nem tudnak védekezni a hideg ellen, a ruhák segítségével pedig akár betegségeket is meg lehet előzni. Az ugyanakkor nagyon fontos, hogy a séták alkalmával olyan textíliát válasszunk, ami nem akadályozza kedvencünket a mozgásban. Nem árt az sem, hogy ha két-három váltás rendelkezésünkre áll, hiszen természetesen ezeket a ruhákat is rendszeresen szükséges mosni.

Az udvaron tartott ebek sokkal inkább ki vannak téve a zord hidegnek. Esetükben nagyon fontos, hogy napjában többször energiadús eleséget adjunk számukra és rendszeresen ellenőrizzük ivóvizüket. Kulcskérdés a megfelelő kutyaház kiválasztása vagy elkészítése is, ami menedéket nyújthat a fagyással szemben. A legfontosabb a hőszigetelés. Ma már lehetőségük van a kutyatulajdonosoknak szigetelt házakat vásárolni a szaküzletekben, de ezeket akár otthon is el lehet készíteni.

Amennyiben az utóbbi lehetőséget választjuk, figyeljünk oda arra, hogy a külső és a belső réteg fából készüljön, és közé helyezzük a szigetelőhabot. A ház méretét tekintve csak kicsivel legyen nagyobb a kutyánál, hogy testhőjével fel tudja fűteni azt. A menedéket belülről puha szőnyeggel, rongyokkal béleljük, amiket higiéniai okok miatt hetente, kéthetente javasolt kicserélni. Fontos, hogy a ház fedett, széltől óvott helyen, 5-6 centiméteres lábakon álljon, hogy a saras, latyakos hótól is védve legyenek kutyáink.

Az udvaron tartott kutyákat télen nem szabad fürdetni a már említett természetes faggyúréteg fontossága miatt, ugyanakkor ha lehetőségünk van rá, engedjük be kedvenceinket melegebb helyre, mint például a garázs vagy a kazánház.