Január közepére „beállt” a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac. Ezalatt azt értjük, hogy a forgalom alaposan megcsappant, de ez ilyenkor mindig így szokott lenni. Kevés az árus és kevés a vásárló is, de amit az ember be szeretne vásárolni, azt meg tudja tenni. Még mindig van magyar szőlő, például pölöskei és moldova is. Nyolcszáz forintért már kaphatunk egy kilót, és ha azt nézzük, hogy a tél közepén járunk, ez az összeg nem is olyan vészes. Vannak persze importszőlők is, de azoknak az ára kilónként ezer forint felett van.

Nagyon jó az ellátás a déligyümölcsökből, általában 500 és 1000 forint között van egy kiló, a legdrágább a mandarin. Viszont érdekes, hogy a legolcsóbb is a mandarin, egy helyen 199 forintért árulják. (Soha nem fogom megérteni, hogyan lehet hasonló minőség között 1000 forintos árbeli eltérés.)

Nagyon sok a zsákos hagyma, burgonya, még mindig érdemes bespájzolni. Ugyancsak saját élmény, hogy krumpli- és hagymaügyben mindig a szomszédnál kötök ki, mert meggyőződésem, hogy van otthon, miközben nincs.

Meglepően olcsó a paprika és a paradicsom, ahhoz képest, hogy január van

Ismét csak január közepére gondolva, kimondottan baráti az ára a paradicsomnak és a paprikának. Paradicsomot már 450 forintért is kaphatunk, paprikát pedig 850 forintért. Vagyis egy jó kis lecsót még mindig érdemes összedobni.

A hét végi remek húsleveshez is minden elérhető, a zöldségek olcsók. Fehérrépa van 500 forintért, miközben egy éve 2000 forint fölött volt kilogrammja. Tehát mondhattuk, hogy a húsleves legdrágább „tartozéka” a fehérrépa volt.