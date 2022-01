A hosszú, hideg, sötét téli időszak után a tavasz új életet lehel a természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az első virágok, a fák és bokrok új hajtásokat hoznak, és a téli álmukból ébredő állatok is előbújnak. Idén minden kicsit előbb történik az enyhe időjárás miatt. A hóvirág már most előbújt a jeges talajból, és mint a kora tavasz első virága mindannyiunk szívét megdobogtatja, sokunkét meg is ihleti. Margaret Island Hóvirág című dalában ezt énekli „Szívre ragasztja a színt a tavasz, ez a szív ugyanaz, csak a ritmus vált, áttör a jégen a gyenge virág...”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő