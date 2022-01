Ez nagy eséllyel a kipufogórendszer hibájára utal. Erről Lovász Kornél beszélt olvasóinknak. A fiatal karosszéria­lakatos munkája során gyakran találkozik az autók alvázán, padló­lemezén keletkező hibákkal, sérülésekkel.

– A hibás kipufogórendszer komoly teljesítménycsökkenést okozhat a járműnél. Bár dögösebb a hang a repedt, lyukas kipufogó miatt, de ez nem növeli, hanem a hanghatással ellentétben csökkenti a teljesítményt. A laikusok akár arra is gondolhatnak, hogy erős az autójuk, de ez nem így van. A túlzottan nagy hang nem jelent jót, főleg annak ismeretében, hogy a kipufogórendszer egyik legfontosabb feladata a motorzaj tompítása. Egy nyitott rendszer kibírhatatlan, fülsiketítő zajt produkálna – hangsúlyozta a szakember.

Forrás: Bartus Robert Levente

A kipufogórendszer azon túl, hogy tompítja a hangot és elősegíti a motor gázcseréjét, fontos szerepet játszik a környezetvédelem tekintetében is. Ha jól működik, az nemcsak a motornak, hanem az embernek, a környezetnek is jó. Nem véletlen, hogy műszaki vizsgán is kiemelt figyelmet szentelnek a gépjárműveken erre a rendszerre.

Lovász Kornél elmondta, hogy a benzinüzemű autóknál a rendszer meghibásodását okozhatja a belső korrózió az indításkor keletkező kondenzvíz miatt. Gondot okozhat még a sár és só következtében megkezdődő külső korrózió, valamint a rögzítések megrongálódása, a motortartó bakok vagy a kipufogó rögzítőgumijainak elöregedése, sérülése az alkatrész idő előtti elhasználódásához vezethet.

Fontos feladat még az egészségre, környezetre káros anyagok megszűrése is. A katalizátor a káros anyagokat utánégetéssel semmisíti meg egy speciális adalék segítségével, amíg a benzines gépkocsik sok típusánál a kipufogórendszerbe épített lambdaszonda segíti a katalizátor hatékony működését. Az eszköz a kipufogógáz oxigéntartalmának folyamatos mérésével az üzemanyag és levegő arányának szabályozásához és a katalizátor hatékony működéséhez szükséges oxigénszint beállításához szolgáltat jelet.

Azt is megtudtuk, hogy a meghibásodott kipufogórendszer javítása munkában és összegszerűen is tág határok között mozog. Apróbb problémánál, egy repedésnél vagy kisebb lyuk esetén hegesztéssel orvosolható a gond, de ha a rendszer teljesen korrodálódott, akkor csak a csere segíthet. A szakember hozzátette, előfordulhat, hogy csak egy bizonyos részét kell cserélni a rendszernek. Az első és a hátsó kipufogódob esetén kisebb javítási költséggel számolhat a tulajdonos, hiszen a rész­egység cseréje is megoldható, ám a katalizátor hibájánál már komolyabb a költség.