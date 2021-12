Az elmúlt két évben a legtöbbet nyilván a koronavírussal foglalkoztunk, de mellette továbbra is jelen vannak az olyan szezonális vírusok, mint a nátha vagy éppen az influenza. Szögezzük le mindjárt az elején: ha megbetegszenek, és gyógyszerre van szükség, azokat mindenképpen szedni kell! Ám a C- és D-vitamin, valamint a cink és a szelén együttes szedése betegség esetén kiváló támogatást jelentenek. Mit „tudnak” ezek a vitaminok és ásványi anyagok, mi vihető be étkezéssel a szervezetbe, és mi az, amit étrendkiegészítők formájában javasolt szedni?

A legjobb természetesen

– Egy normálisan, változatosan táplálkozó, nyers ételeket is fogyasztó ember nem szenved hiányt vitaminokban, ásványi anyagokban és anti­oxidánsokban. Ám többségünk általában ugyanabból az öt-tíz alapanyagból készülő ételeket eszi, és olyanok is vannak, akik nem szeretik a zöldségeket, gyümölcsöket. Nem kell persze télen is paprikát, paradicsomot enni, hiszen az egészséges étkezéshez az is hozzátartozik, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket akkor fogyasztjuk, amikor szezonjuk van – kezdte Mészárosné Jaskó Enikő dietetikus, aki kiemelte, vannak azért őszi-téli zöldségek, gyümölcsök is, így például a cékla, a sütőtök, a savanyúkáposzta vagy az alma. Ezeket akár keverni is lehet, hogy remek friss salátát kapjunk. A reszelt cékla és alma például jó párosítás.

Megfelelő táplálkozás mellett vitaminpótlásra csak abban az esetben van szükség, ha mégis elkapja az ember az influenzát, esetleg náthás lesz, vagy olyan környezetben tölti a napjait, ahol sok körülötte a beteg. Megelőzésjelleggel ősszel és csakis kúraszerűen, néhány hétig javasolt szedni a vitaminokat, ásványi anyagokat. Ez alól kivétel a D-vitamin, amit novembertől áprilisig rendszeresen érdemes szedni, napi 2-3 ezer nemzetközi egység (NE) mennyiségben. – Ezt a mennyiséget táplálékkal nem lehet bevinni, ettől többet viszont alapesetben nem is kell! Kifejezetten magas, 20–30 ezer NE-t csak betegség esetén, és akkor is csak néhány napig javasolt szedni – mondta a szakember.

Ma már ismert, hogy a D-vitamin képes megváltoztatni a veleszületett és adaptív immunválaszokat, a D-vitamin-hiányban pedig nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki autoimmun betegségek, és fogékonyabbak vagyunk a fertőzésekre is. Kutatások bizonyítják, hogy a D-vitamin a külső hatások elleni tolerancia fenntartására és a védelmi immunitás megőrzésére is szolgál.

Cink és szelén

A D-vitamin mellé, betegség esetén, napi 1000 milli­gramm mennyiségben javasolt a C-vitamin szedése. Ám aki minden nap eszik valamilyen citrusfélét, savanyú káposztát, netán saját maga szedte csipkebogyóból készült teát fogyaszt – nem forrázva, mert akkor a C-vitamin elbomlik, csak langyos vízben áztatva –, az ezekből be tudja vinni a szükséges napi C-vitamin-mennyiséget.

A cinket néhány éve kezdték jobban „reklámozni” mint olyan ásványi anyagot, amely képes lerövidíteni a megfázásos tünetek idejét, mert a sejtanyagcserére hat, így megakadályozza a megfázást okozó leggyakoribb vírusok szaporodását. Ugyanakkor a cink mozgósítja az úgynevezett T-limfocitákat, amivel hozzájárul az immunrendszer hatékonyabb működéséhez és a fertőzések legyőzéséhez. A cinkhiányos emberek sokkal esendőbbek a kórokozókkal szemben. A hazai ajánlás naponta 10 milligramm, ami kiegyensúlyozott táplálkozással szintén kielégíthető. A legjobb cinkforrások a bárány- és a marhahús, a borjúmáj, a hüvelyesek, valamint az olajos magvak – dió, mogyoró, kesudió –, de a magas kakaótartalmú csokoládékban is van cink. Az állati eredetű élelmiszerek azonban több cinket tartalmaznak és hasznosulásuk is jobb.

Az immunrendszer erősítésére bevethető a szelén is. Hatékonyságát vizsgálatok igazolják. Antioxidáns hatásának köszönhetően csökken a szervezetbe jutott vírusok fertőzőképessége. – Zöldségekben, gyümölcsökben kevesebb, húsokban, halakban, kagylókban több, a belsőségek közül a vesékben, a májban van a legtöbb. És mivel nálunk szelénben szegény a termőföld, időnként nem árt szedni belőle tabletta formájában is. Ám a szelénnel vigyázni kell, mert ha túlzásba visszük, mérgező! – hívta fel a figyelmet a dietetikus. A napi javasolt mennyiség 150–200 mikrogramm, de az optimális hatás érdekében a napi szükséges mennyiséget személyre szabottan javasolt beállítani és csak akkor és annyit szedni, amennyit a szervezetünk valóban igényel.

Csak biztos forrásból!

A legtökéletesebben mindegyik vitamin és ásványi anyag akkor szívódik fel, ha természetes formában, étkezéssel visszük be a szervezetbe, ugyanis az élelmiszerek mindig tartalmazzák azokat az anyagokat is, amelyek az adott anyag felszívódását segítik (a répa az A-vitamin felszívódásához szükséges szénhidrátot is tartalmaz). A dietetikus általánosságban azt javasolta, ha étrendkiegészítőket szednek, azt étkezés közben, vagy után vegyék be! És csak biztos forrásból vásároljanak!