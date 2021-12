Dunaújváros - Bár hazai népszerűsége az elmúlt évtizedben érte el tetőfokát, több forrás is alátámasztja, hogy a muffin nem új keletű találmány, sőt! Úgy tartják, már a X. századi Angliában is örömmel csipegették az akkor még kelt tésztából, forró kövön sütött édességet. Ekkor még az arisztokrata családok cselédjei fogyasztották a nagy utat bejárt süteményt. Századokkal később a ház urai is megkóstolták az édességet, így lett szép lassan az angol családi vacsorák és teadélutánok kötelező eleme.

Az eredeti angol muffin kelt tésztás mivoltából adódóan leginkább kis zsemlére hasonlított, az amerikai verzió – ami ma cupcake-ként ismert – már sütőport tartalmazott. A cupcake, azaz „bögre­torta” megnevezés eredete két verzióra vezethető vissza: az első szerint bögrében sütötték, a második szerint bögrével mérték ki a hozzávalókat.

Cukormázzal, gyümölccsel vagy habbal is díszíthetjük

A XIX. században forradalminak számított a hódító útját járó sütemény, mivel az akkori édességekhez képest gyorsan elkészült. Az eredeti recept szerint mindössze liszt, vaj, tojás, cukor és sütőpor vagy szódabikarbóna kellett hozzá. Mivel a sütemény „felszíne” lapos volt, a háziasszonyok kedvükre díszíthették cukormázzal vagy habbal. A ma ismert verziók sokszínűen ötvözik a korábbi századok hagyományait. Globális népszerűségének köszönhetően a hozzávalók és az ízvilágok végtelen variációjából egészen különleges süteményeket alkothatunk, sőt, már jó ideje bekerültek a köztudatba a muffinok sós verziói is, amelyek nem nélkülözik egyebek mellett a sonkát, a szalonnát és a sajtot sem.

A csokis-túrós verzióval nem lehet melléfogni Fotó: Héjj Vivien

Ezúttal egy olyan ízkombinációt mutatunk, aminek garantáltan sikere lesz: a csokoládécseppek és a túró egy lágy, omlós süteményben találkoznak. A túrós-csokis muffin nagy előnye – amellett, hogy finom és gyorsan elkészíthető –, hogy gyakorlatilag nem lehet elrontani.

A hozzávalók a következők: 200 gramm liszt, 250 gramm túró, 150 gramm porcukor, 10 gramm sütőpor, 200 gramm étcsokipasztilla vagy feldarabolt étcsoki, 2 tojás, 1 nagy csipet só, 5 evőkanál tejföl, 4 evőkanál olaj, 1 citrom héja és fél citrom leve, 1 evőkanál vaníliakivonat és 100 gramm étcsoki a muffinok tetejére.

A tojásokat kihabosítjuk a cukorral, majd belekeverjük az összes többi hozzávalót. Muffinpapírral kibélelt sütőformába – szilikon esetén nincs szükség papírra – adagoljuk a tésztát, majd egy-két kocka étcsokit nyomunk a tetejére. 180 fokon 20-25 perc alatt készre sütjük.