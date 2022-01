Most is volt miről beszélgetni, elég mozgalmasan telt az elmúlt egy esztendő számára. Tündérszépünk perkátai születésű, ott is élt egészen addig, amíg végzett a tanulmányaival. Gyógypedagógiai asszisztensnek tanult, és el is helyezkedett ebben a szakmában. A hivatását viszont nem egy környékbeli intézményben végzi, ugyanis a szerelem jóval messzebbre csábította. Egy új életszakasz kezdődött számára Szegeden, párjával együtt élik a mindennapokat a csongrádi megyeszékhelyen.

Egy Tündérszépéhez tündéri megjelenés passzol, ahogy képünkön is látható

Fotó: Nagyvátiné Ale Brenda