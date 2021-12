Vannak kacsalábon forgó paloták, melyekhez a legdrágább anyagokat használták fel már az építkezés kezdetén és a berendezési tárgyak is a legújabb trendet követik, akár egy magazin címlapján. Igen, ilyen is lehet egy lakás, de ha épp nincs rá keretünk, hogy mindenből a legdrágább termékeket vegyünk, akkor is van megoldás. Akár költséghatékony és praktikus ötletekkel is megteremthetjük számunkra az igazán stílusos otthont. Most ennek járunk utána, hogy ez miként is lehetséges.

Ahhoz, hogy hangulatossá és hívogatóvá váljon a lakásunk, ne féljünk kontrasztokat használni. A különböző anyagok, minták és a különböző korú bútorok nagyon fel tudják dobni privát kuckónkat. Például ne féljünk elővenni a nagyszüleink retró szekrényét vagy épp egy régi padot. Felejtsük el azokat a bútorokat, amelyek nap mint nap csak útban vannak, belerúgunk vagy épp elakadunk benne, egy igazán stílus otthon titka, hogy soha nem zsúfolt, hanem minél inkább átlátható. Sajnos sokszor ragaszkodunk olyan tárgyakhoz, amikre valójában már nincs is szükségünk, ezektől itt az ideje megszabadulni.

Nagy szerepe van a világításnak is, mert ez nagyban meghatározza a különböző helyiségek hangulatát, legyen ez a fürdőszoba vagy épp a konyha. Itt sem kell a legmodernebb lámpákat megvásárolnunk, hisz az otthon található kis olvasólámpával is tudunk hangulatos fényt varázsolni. A konyhában például a 70-es évek divatját követve helyezhetünk tányérokat a falra, ezzel egy kis retró hangulatot csempészve a gasztrofinomságok bölcsőjébe.

De ugyanez elmondható a színek játékáról is, amely egyedi légkört teremthet otthonunkban. Ha van például egy nappalink vagy hálószobánk, ahol a fehér szín dominál, akkor csempésszünk egy kis színt bele. Tehetünk fel egy vidám képet a falra, vagy épp egy arany- vagy ezüstszínű dísztárgyat a dohányzóasztalra és voilá, mintha egy új világba csöppentünk volna!

Nagy hangsúlyt fektethetünk a dekorációra is, de vigyázzunk, hogy ne essünk túlzásba, mert akkor könnyen elveszítheti a hatását. Nem kell rögtön a legdrágább kiegészítőkért a boltokat járnunk, hisz természetes anyagokból is tudunk csinálni. Szedhetünk egy-két sárga vagy épp piros bogyós ágat egy bokorról és rakjuk vázába, ezzel máris feldobhatjuk például az étkezőnket. Ott vannak a függönyök, az ágytakaró vagy épp a kanapén lévő díszpárnák. Nem kell a legdrágább anyagot választanunk, például a textil anyagú függönyöknél nem kell annyira a zsebünkbe nyúlnunk, és a selyem helyett meleg hangulatúvá varázsolják a szobát. Ha már anyagot válogatunk, akkor mindenképp gondoljunk a díszpárnára, bármilyen anyagot választhatunk, amiből a legtöbb helyen meg is varrják nekünk a huzatot, de ha ügyesek vagyunk, akkor akár otthon is elkészíthetjük, ahogy az ágytakarót is.

Egy lakásban elengedhetetlenek az illatok is. Ma már rengetegféle illatgyertya, illatosító kapható az üzletekben méregdrágán, ezért érdemes olyan növényt elhelyezni a lakásban, melynek illatos a virága, de ha ez nem megoldható, akkor könnyedén tudunk elkészíteni házilag illatosítót is.

Végül, ami nagyon fontos, hogy nem lehet igazán modern vagy épp hangulatos az otthonunk, ha nem kapnak helyet a személyes tárgyaink vagy fotóink a családról, barátokról. Nem csak a hálószobába, az éjjeliszekrényre tehetünk ki képeket, hanem a nappaliba vagy épp az étkezőbe is kerülhetnek számunkra igazán kedves fotók, hogy amikor belépünk az ajtón, azt érezzük: Végre itthon vagyok!