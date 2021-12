A Pannon Oktatási Központ négy évvel ezelőtt indította útjára a „Barangoljuk be a világot” elnevezésű, digitális kompetenciákra épülő földrajzversenyt, amellyel a régió 8. évfolyamos diákjait szólították meg kezdetben azzal a céllal, hogy ismerjék meg az iskolát a környék általános iskolái – erről számolt be a magángimnázium. Mint írták, a versenyt kezdetektől fogva nagy érdeklődés övezi, évente 15-20 csapat jelentkezik rá, ezért szerették volna a versenyt országos méretűvé kiterjeszteni a témában érdeklődő tanulók számára. A megvalósítás érdekében a nyár folyamán pályázatot nyújtott be a Pannon iskola, amely kedvező elbírálásban részesült.

December 15-ig jelentkezhetnek a csapatok

A Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával a „Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” című pályázat keretében a Pannon iskola 1,1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A verseny témája a NAT által előírt tananyagon és az érettségi követelményein túl természetföldrajzi és kulturális desztinációk megismertetése digitális kompetenciák által, multimédiás feladatok megoldásával. A feladatok elősegítik a kulturális értékek védelmét, a fenntarthatóságot, a multimédiás eszközök alkalmazását. A felkészüléshez az általános iskolai tankönyvek és az internetes weboldalak nyújtanak segítséget. A versenyre december 15-ig várja a nevezéseket a Pannon. A kétfordulós online megmérettetés legjobb csapatait (és annak minden tagját, felkészítő tanárukkal egyetemben) értékes nyeremények várják, az első helyezettek például tableteket kapnak jutalmul. A döntőbe a tíz legjobb csapat juthat be, ezt a finálét a tervek szerint a Pannon iskola aulájában tartják majd.