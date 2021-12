A csoport céljairól kíváncsiskodók mindig ugyanazt a választ kapják, ami nem más, mint egyszerűen a közösségépítés a karitatív tevékenységen keresztül. Az együtt megtapasztalt segítségnyújtás jó érzése pedig a hivatalos kötelékek nélkül is mély tartalmat és szoros összetartozás-élményt ajándékoz a résztvevők számára. A csoport egyik fő szervezőjét, Márkovicsné Gizust kérdeztem az ünnepi akciókkal kapcsolatban.

– A karácsonyi élelmiszerek megvásárlásához szükséges adományokhoz a gyűjtő üvegek már november közepe óta ki vannak helyezve a Rakowszki boltba, a Sport büfébe és a Kalóz pizzériába. Bárki, aki szeretné támogatni, segíteni törekvéseinket, az üvegekbe tud adományt tenni. Holl Tamásné, Kata gyönyörű kuponokat készített számunkra, amelyek névértéke 500 forint. Aki szeretné, a gyűjtőhelyeken elhelyezett adományai fejében névértékenként kaphat egy-egy kupont.

– A közösségimédia-oldalon a kulcsi Cserebere csoportban lehet meghirdetni úgy is cseretárgyakat, hogy kupont kér a hirdető. Ez a fajta gyűjtés a kuponokért szépen zajlik, de további felajánlásotokat még szívesen fogadunk.

– Ugyanakkor a nehezebben élő családok felkutatása is folyamatban van. Kértem a védőnők és a Kulcs Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is.

– Hamarosan közzéteszem majd az elmúlt év nagy sikerű akciójának, a „Betlehemes cipősdoboz”-gyűjtésünknek a kívánságlistáját. Ennek az a lényege, hogy a gyerekek hozzánk eljuttatott kívánságait lehet vállalkozó kedvű jótevőknek teljesíteniük. Az ajándékozó és a megajándékozott is anonim. A számmal ellátott cipősdobozokat a kulcsi betlehemben helyezzük el, innen vihetik el majd a gyerekek.

– A korábbi években Denke Mariann és még páran kértek olyan címeket, ahol egyedülálló idősek élnek, hogy a karácsonyra készített ételeiket megosszák az idős emberekkel, kis melegséget, szeretetet, finomságot ajándékozva. A lista már készen van, aki szeretne karácsonykor ételt vinni idősebb kulcsi lakótársainknak, kérheti a címeket.

Főznek is a falukarácsony közösségi rendezvényén

Szintén a közösség segíteni vágyó ötlete alapján az ötletgazda Mátéfi Eszter kezdeményezésére, főzni fogunk a falukarácsony közösségi rendezvényén. Mivel Lukács Anita vezetésével már korábban is nagyon finom töltött káposztát főztünk, idén is erre vállalkozunk. Közel 100 adag különleges finomságot fogunk majd elkészíteni, és az ételt szét is fogjuk osztani. Az alapanyagokat a munkahelyem beszállítóinak nagylelkű adományából készítjük el. A főzésben és osztásban a törzsgárda (Madár Judit, Buzás Dóra, Horváth Mónika) vesz részt, de szeretnénk további segítségeket kérni a régi csapat tagjai mellé.

– A legfontosabb elhatározásunk, hogy a település lakosságának segítségével közösen készülünk az idei karácsonyra is. Köszönöm, hogy a résztvevők ötletei segítségével ilyen gazdag programot tudtunk összerakni. A támogatást és rengeteg, semmihez sem hasonlítható közösségi élményt megköszönve szép karácsonyt kívánok mindenkinek – mondta el a civil szerveződés vezetője.