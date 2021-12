Az Eszkimókatár egy négy évszakos, szintetikus jégpálya, amely kicsiket és nagyokat egyaránt nyitott kapukkal vár a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár előtt kialakított sportparkban. Az önkormányzat tulajdonában működő sportlétesítmény különleges, eddig nem elérhető lehetőséget biztosít az iskolások és az önkormányzat különböző intézményei számára is. Ugyanis külön idősávot biztosítanak részükre, tanítási napokon 8.00 és 16.00 óra között kizárólag az intézmények tanulói, dolgozói számára tartják fent a pályát. A jégpálya ingyenesen használható, azonban szintén pluszlehetőséget jelent, hogy minden este 20.00 és 22.00 óra között letét ellenében, pályafelügyelet nélkül is használható a létesítmény.

A fenntartó korcsolyákat is biztosít a sportolni, kikapcsolódni vágyók részére. A házirend értelmében a vendégeknek 10 ezer forint letétet kell fizetniük a kölcsönzéskor, amit aztán visszakapnak, ha sérülésmentesen szolgáltatják vissza azokat. Mindez azt jelentené, hogy ha családdal mennénk a pályára saját korcsolya nélkül, jelentős készpénznek kéne lenni nálunk, ami manapság már nem jellemző. Ebben a témában merült fel kérdés a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán is. Az intézmény arról adott tájékoztatást a problémával kapcsolatban, hogy a gyermekek számára az őket kísérő felnőttek úgy is igénybe vehetnek korcsolyát, ha a kölcsönzéshez kapcsolódó adataik kezeléséhez valamelyik, személyük azonosítására alkalmas okmányukat személyesen letétbe helyezik arra az időtartamra, amíg a sporteszközt használják.