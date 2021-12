2022. évi jegyárak és helyi horgászrend meghatározása

Az egyesület a Solti Kisduna üzemeltetési jogát a MOHOSZ-tól kapta meg alhaszonbérleti szerződés formájában, ezért az Országos Szövetség által alkalmazott jegymátrix, digitális értékesítés és egyéb szabályok miatt a jegyrendszer és az árak 2022-ban a következők szerint változnak: Felnőtt területi jegy: megszűnik az 50 darabos csak 30 pontyos jegyet tudnak kiadni, melyhez 10 db-os kiegészítő jegyet lehet váltani 15 000 Ft ért. Eddig a 75 év felettiek, kb 15 fő kapott kedvezményt, akik a 30 db-os jegyet közel féláron tudták megváltani. A jegymátrix értelmében a korkedvezményt levitték 70 évre. Ez további kb. 25 horgásztársnak ad lehetőséget kedvezményes jegy vásárlására. A kedvezményes jegy 20 db ponty elvitelére jogosít majd és 20 ezer Ft lesz az ára. Akinek több halra van szüksége, az válthat teljes árú jegyet továbbra is vagy vehet kiegészítő jegyet is. A 70 év felettiek továbbra is díjmentesen kapják az állami jegyet (6 000 Ft) és nekik a környezetfejlesztési hozzájárulást sem kell fizetniük csak az egyesületi tagdíjat. Az egyesület elnöke tájékoztatott arról is, hogy meg kellett szüntetniük a gát fölötti korlátozott jegyet, ami 4 horgásztársat érint.

A napijegyek az eddigi formában napi, háromnapos és heti valamint 24 órás formátumban lesznek válthatóak. Az árakat és a teljes jegy mátrixunkat hamarosan kirakják a honlapjukra.

Kiss Lajos Csaba így magyarázza döntést:

- Azzal, hogy be kellett lépnünk az országos jegyrendszerbe, jelentős terhet is kaptunk, hiszen minden jegyünk árából 10%-os max. 1500 Ft-ot a horgászjegy.hu Kft.-nél kell hagynunk. Sajnos a halárak, a bérek és a rezsi költségek is folyamatosan emelkednek, ezért valamennyi jegyünk árában érvényesítenünk kellett áremelést. Természetesen megpróbáltunk a realitások talaján maradni, de ahhoz, hogy az eddigi színvonalas munkát tovább tudjuk vinni szükségesek az emelések. Egy kivétel azért mégis van. Úgy gondoltuk, hogy a gyermek és ifjúsági területi és napi jegyek árán nem változtattunk, hiszen ők még nem rendelkeznek saját jövedelemmel és ők lesznek majd a következő évek felnőtt horgászai. Jó hír, hogy már az irodában vannak a 2022-es állami jegyek, így akár január elején is lehet majd engedélyt váltani.

HELYI HORGÁSZREND VÁLTOZÁSAI

Pontytelepítés után tilalom van érvényben ugyanazon nap 24 óráig. Ezen időszak alatt békés halra horgászni lehet, de a kifogott halat megtartani TILOS!

A fegyelmi szabályzat, mely megtekinthető egyesületünk honlapján vagy az irodában és a horgásztanyán megismerése és tudomásul vétele kötelező.

A halállomány védelme érdekében békés hal horgászata esetén fonott zsinór csak horog és dobóelőkeként használható maximum a bot hosszának háromszoros méretéig.

2022. évi versenynaptár, rendezvények, programok

A korábbi rendezvényeiket az előző évekhez hasonlóan megtartják. Ezalól a horgászbál jelent kivételt, mert a COVID helyzet miatt nem fogják felvállalni a felelősséget, hogy valaki ott betegedjen meg.

Rendezvényeink a következők lesznek:

Horgászelőadás Február vége, március eleje

Társadalmi munka Március 27. vasárnap

FEDER verseny Április 10. vasárnap

96 órás bojlis verseny május 3-7

Gyermek és ifjúsági horgászverseny Május 29. vasárnap

JÚNIÁLIS horgász családi nap Június 18. szombat

HORGÁSZTÁBOR Június 22-26

Dunaegyházi FEDER verseny Július 24. vasárnap

Nagy Sándor Egyesületi Emlékverseny Augusztus 28. vasárnap

72 órás pontyfogó verseny Szeptember 1-2-3-4-. csütörtök-vasárnap

Törpeharcsa fogó verseny Szeptember 18. vasárnap

Őszi FEEDER verseny Október 12. vasárnap

Rablóhal fogó verseny November 6. vasárnap

2022-es lehetőségek, pályázatok, beruházások

A jövő évben a sok kisebb beruházás és fejlesztés mellett tovább kívánják folytatni az utak kőszórását, 20-25 LE kistraktort és napelemes rendszert kívánnak beszerezni, meg kívánják javítani a móló bejárót és a kismól lépcsőjét valamint a botház épületének lépcsőjét is ki akarják alakítani.

Az Egyesület csatlakozott a Magyar Országos Horgász Szövetség kezdeményezéséhez, melynek lényege, hogy valamennyi éves területi jegy árából 200 Ft-tal támogatják az Áder János és Felesége által létrehozott Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért nevű szervezetet, mely olyan horgász gyermekeknek segít, akik elveszítették szüleiket!