– A két nap alatt több mint ötven helyen kopogtatott be a mezőfalvi Mikulás – mondta érdeklődésünkre Nagy Csilla szervező, akitől megtudtuk még a következőket is: – Külön érdekesség, hogy a gyerekek mellett idősebbek, felnőttek is igényelték a programot. Az idei alkalommal nemcsak Mezőfalván, hanem Rácalmáson, Nagyvenyimen és Dunaújvárosban is megjelenik a társaság. Az előre megbeszélt helyszíneken és időpontokon kívül lesznek helyek, ahova meglepetésként érkezünk majd – hallottuk a rövid információt az indulás előtti pillanatokban.

Nagy Csilla, Takler István, Papp Márta Aliz és Ács Zsófi (h)



– Útra készen vagyunk, indulás! – Ezt a parancsot maga a Mikulás (civilben Takler István) adta ki, hiszen az ajándékokkal dugig rakott kis autót sokan és nagyon várják. István, aki egyben a helyi önkéntes tűzoltóság tagja is, már harmadik éve alakítja a gyerekek nagy kedvencét. A fellépésére várhatóan ezúttal sem lesz panasz egyetlen háznál sem, zenés, táncos, éneklős belépőkkel állnak majd a kapukban, vagy az ablakok előtt.

– Természetesen a vírushelyzetet figyelembe véve látogatjuk az embereket, így a lakásokba nem megyünk be, csak a kapuban, vagy az ablakon keresztül adjuk át az ajándékokat. Tehát a Mikulás már nem settenkedik be a kéményen, de ettől még minden gyerek boldog lesz!