A kültéri díszek kínálata igazán bő, és már vannak tényleg nagyon szép és ízléses dekorációk, de nagyon sokszor túlzásba is lehet esni, a fényfüzérekkel és a minden színben pompázó hóemberrel vagy éppen a bólogató, világító rénszarvassal… Nézzünk pár igazán ízléses dekorációt, amit mi magunk is el tudunk készíteni. A piros masni a kerítéskapun igazán jól mutat és ráadásul pénztárcakímélő. A bejáratot és a kerítést is díszíthetjük vele. Faágakból készíthetünk koszorút, amit néhány piros, akár bogyós terméssel is feldobhatunk.

A kültéri dekorálásnál ne feledkezzünk meg a kint lévő fenyőről sem, hisz az feldíszítve egy igazi gyöngyszem lesz az udvaron, ebbe a tevékenységbe belevonhatjuk a családtagjainkat is. Ha üveges a bejárati ajtónk, és kívülről már tettünk rá egy karácsonyi kopogtatót, belülről elhelyezhetünk rá egy kis fényforrást is, ami hangulatossá varázsolja a bejárati ajtónkat. Ha viszont az ajtónkat nem szeretnénk nagyon feldíszíteni, akkor az ablakpárkányt „cicomázzuk” fel. Tehetünk fából készült díszeket a párkányra, de egy pici, arannyal díszített csillaggal igazán ünnepivé varázsolhatjuk.

Nemcsak bent, a lakásban, hanem a teraszon vagy a kertben is tehetünk le mécsestartókat, amikbe a biztonság miatt, a tűzveszély elkerülése érdekében elsősorban elektromos mécseseket vagy elemes fényfüzért tegyünk. Az elmaradhatatlan fényfüzérekkel is lehet természetesen díszíteni a kertünket, de csak óvatosan, könnyen átcsaphat giccsbe. A szivárvány összes színe közül tudunk már választani ilyen fényforrást, bármilyen alakzatú és programozható kapható az üzletek kínálatában, és bizony könnyen túlzásokba is eshetünk. Nem szükséges tizenötfajta fényfüzért feltenni a ház köré, hiszen ebben az esetben tényleg él az a mondás, hogy a kevesebb néha több. Az ereszcsatornán végigfuttatott egyszínű, folyamatosan világító hideg vagy fehér fényű izzósor igazán hangulatossá tudja varázsolni a házunkat. De ezt megtehetjük a teraszkorlátoknál is. Mindig maradjunk a jó ízlés határain belül. Ha nem kertes házban élünk, és csak egy pici erkélyünk van, amit díszíthetünk, akkor sem kell elkeseredni, hiszen ott is tudunk karácsonyi hangulatot varázsolni: az erkélykorlátra egy fenyőgirland felhelyezése pár darab masnival és egy kis egyszínű fényfüzér felhasználásával igazán ünnepivé varázsolja az erkélyt.