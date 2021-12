– Ez egy angol nemzetközi verseny, amit azért szerveztek meg 2004-ben először, mert arra jöttek rá, hogy az egyediség, a minőség egyre kevésbé fontos szempont az élelmiszerek esetében. Azóta kinőtte magát a rendezvény, egyre többen zsűriznek, és a jelentkezők száma is jelentős, idén több mint 12 ezer 700 termék nevezett, és több mint ötszázan zsűriztek. A zsűri tagjai például újságírók, ételkritikusok, vásárlók. Több versenyen is elindulhatnánk, de mi azért választottuk ezt a megmérettetést, mert ez reprezentatívan tükrözi azt, hogy milyen minőséget adunk. Számunkra nagyon fontos az, hogy nemcsak Magyarországon, a vevőink által vagyunk elismertek, hanem megálljuk a helyünket a nemzetközi piacon is. Három kategóriában díjaznak, és egytől három csillagig adnak minősítést. A három csillag a legjobb, arra azt mondják, hogy az a legtökéletesebb (minőség, alapanyag, ízvilág, textúra tekintetében), a két csillag a kiemelkedő termék, az egy csillag pedig az egyszerűen finom kategória. Fontos megjegyezni, hogy az a termék, ami nem kap csillagot, arról is nagyon részletes, szakmai elemzést adnak, amiből öröm tanulni, hiszen remek visszajelzések ezek. Ezen a versenyen már 2019-ben indultunk, akkor is egy termékünk kapott egy csillagot, idén pedig a valódi csokoládékrém mogyoróval nyerte el a zsűri tetszését, és a vadborsos yuzubonbon is kapott díjat.