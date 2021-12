Körülnéztek, hogy milyen alapanyagokból dolgozhatnak, illetve miket kell még beszerezniük az elképzeléseik megvalósításához. Ebben az iskola minden támogatására számíthattak. A többi között kartondobozokat borítottak piros és arany színű fóliával, masnikat gyártottak, angyalkákat, csillagokat, szívecskéket és más karácsonyi motívumokat készítettek sablon alapján, amelyet akrilfestékkel színeztek, hogy jobban bírja az időjárás viszontagságait. A körforgó központi eleme a négy nagy adventi gyertya, ezekhez felállítottak vázakat, amelyekre a díszeket is rögzítették. Természetesen a fényfüzérek sem hiányozhatnak a kompozícióból, amelyet már minden arra közlekedő megcsodálhat. A tanárnő elmesélte azt is, hogy több gyerek arra kérte a szüleiket, tegyenek több kört a díszek körül. – A körforgó díszítésével szeretnénk hozzájárulni a városrész adventi hangulatának megteremtéséhez is – hangsúlyozta a tanárnő.

A magángimnázium fiataljai most is kitettek magukért