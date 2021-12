A keresztlányommal ellátogattunk a főtéri Mikuláshoz. Izgult a kis hölgy, de nagyon ügyes volt, igyekezett minden kérdésre válaszolni és még énekelt is. Annak idején én is találkoztam a Mikulással, de nem nagyon emlékszem rá. Mondjuk, nem is csoda, csak 3 éves voltam. Szerencsére van felvétel róla, még VHS kazettán, amit azóta digitalizáltam is. Igazi kincs elővenni az ilyen régi videókat, felidézni például azt, hogy milyen fiatalos, vagány, napszemüveges Télapó jött el hozzánk 1989-ben. A most szombati látogatáson én is videóztam az éneket és fotóztam... de jó lesz majd újranézni ezeket évtizedek múlva...