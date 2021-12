– A skradini emlékverseny után Szász Laciékkal együtt elutaztam Dubrovnikba is, nagy élmény volt, és remekül éreztük magunkat – folytatta Ádám. – Nem gyakran autózik egy drifter ilyen keretek között. Driftfutamot nagyon ritkán rendeznek hegyen, mert nem tudják rendesen lepontozni, hiszen nem látható be a pálya. Ráadásul nagyobb a veszély is, két autó nem tud egymás mögött harminc centire haladni, mert ha valaki hibázik, egy szakadék és egy sziklafal között csúnya balesetek történhetnek.