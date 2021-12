No, de hogyan is állunk a halak terén? Az élő pontyért, amiből ilyenkor a legtöbb fogy, kilónként 1390 forintot kell fizetnünk, a szeleteltért pedig 2390 forintot. Némi pluszpénzért megpucolják, szeletelik, vagy akár ki is filézik a halat a piaci boltban. A szürkeharcsa filéjét 5200 forintért vehetjük meg, természetesen egy kilogrammról beszélünk. Az ünnepre szánt különlegességek közül a garnélarák kilója 8100, a lazacé 7200. De sült pisztráng is kerülhet az asztalunkra, ennek ára egészen elfogadható, 2950 forintért kínálják kilóját.