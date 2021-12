Megtudtuk tőle azt is, hogy évről évre több fehér gólya, szürke gém, nagy kócsag, bölömbika, gólya telel át nálunk, előbbiek szinte teljes számban. Ugyanis tudják, hogy a vándorlás hatalmas energiába kerül, ezért megkockáztatják inkább a maradást. Ez évek óta bejött nekik. A táplálékmennyiség adott számukra itt is télen is. Könnyebben fennmarad az az egyed, amelyik nem vonul el, hátrányba kerül, aki elmegy. Persze, van ebben kockázat, mert ha bejön februárban egy nagy hideg, pórul járnak. De ahogy változik az éghajlat, a madarak egyre kevésbé szorulnak rá az etetésre.