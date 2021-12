recept 2021.11.28. 12:00

Vaniliás protein kása málnás joghurttal

Melicher Lilla Dunaújvárosban született és itt is nőtt fel. Nemrég részt vett a Csak a mentes – Év Séfje versenyen, melyen az előkelő harmadik helyezést érte el. Most egy újabb receptjét közöljük, melyet vegák nyugodt szívvel fogyaszthatnak, de ajánljuk természetesen a remek ízek kedvelőinek is.

Hozzávalók (2 adaghoz)

A kásához:

60 gr zabpehely

1 ek chiamag

15-20 gr vegán fehérje (ízesítetlen vagy vaníliás)

250 ml víz vagy növényi tej

vanília aroma

ízlés szerint édesítsük

Málnás joghurthoz:

150 gr natúr vagy vaníliás növényi joghurt

1 marék fagyasztott málna

A kásához a fehérjén kívül mindent tegyünk egy lábosba, majd kezdjük el közepes lángon főzni. Ha már majdnem elértük a kívánt állagot húzzuk félre és keverjük bele a protein port. A joghurtot a málnával turmixoljuk össze majd halmozzuk a kása tetejére. Gyümölcsökkel, magokkal tálaljuk.

