Az idei adventi koszorúnkon vasárnap, november 28-án gyújtjuk meg az első gyertyát, van tehát még néhány napunk az elkészítésére, megvásárlására. Napjainkban az adventi koszorú általában fenyőágból vagy egyéb örökzöldekből készített kör alakú koszorú, amelyet négy gyertyával díszítenek. Az utóbbi években azonban nagyon sok új formával és anyagválasztással találkozunk. A városunkban virágkölteményeiről is ismert Palkovics Katalintól megtudtuk, hogy manapság a természetközeliség a nagy trend. Az erdő-mező hatása érvényesül az élő növényekben, a zuzmó, a moha, a fenyő dominál, díszítésként előszeretettel használják a csipkebogyót, a fagyöngyöt és más termést. De divat lett a szőrme, a textil, a kötött alapanyag az örökzöldek helyett, és a szalaggal tekert koszorú is keresett. Ezekben a modern díszekben is a pasztellszíneket, a homok és a púder árnyalatait kedvelik az emberek. Robbant a cukiságbomba is, így díszítésként gyakran kerülnek rá állatfigurák a Diótörőből, az egér­ke például nagy kedvenc, de a huszár is nagyon jól mutat. A télhez kapcsolódó tárgyak, a szánkó, a síléc is népszerű.

A Diótörő katonája és az állatfigurák is nagy kedvencek az idei szezonban

Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap