A DUE pályaorientációs tanácsadással is várta a diákokat, akik egyébként nagy számban jelentek meg a karriernapon, többen közülük alsóbb évesek voltak, ami azt jelzi, hogy a fiatalok nem csak az érettségi közeledtével foglalkoznak a jövőjükkel, a pályaválasztással. Az intézmény saját intézetei is képviseltették magukat a rendezvényen, és elkalauzolták az érdeklődő diákokat a saját szakterületeik rejtelmeibe. Az egyetem a felsőoktatási szakképzést is bemutatta az érdeklődőknek.

Egy elektromos autót is szemügyre vehettek az érdeklődők