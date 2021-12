Mégis, az új építésű ingatlanok piaca halad előre. Ezt a Duna House barométere is megerősíti, hiszen a megpróbáltatásokkal teli 2021-ben az ingatlanvételi tranzakciók 10,5 százaléka irányult új építésű ingatlanokra. Ez 3,2 százalékpontos emelkedés a 2020-as évhez képest. A vásárlások motorját az adja, hogy a szereplők a külföldi vevők számának csökkenése után is további áremelkedést várnak. Egy egyszerű példa jól szemlélteti a folyamatot. Ha valaki 2020-ban egy kelet-magyarországi, feltörekvő megyeszékhelyen új építésű ingatlant vett – az árak emelkedéséről akkor is nagy találgatás folyt –, befektetése a mai árakon már kitűnőnek bizonyul. Középtávon a DH 5-10 százalékos áremelkedésre számít.