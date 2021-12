Ahogyan a legtöbb zöldség esetében, úgy a káposztaféléknél is igaz, hogy egészségmegőrző hatásuk érdekében javasolt nyersen, salátaként is fogyasztani őket. Ha a káposztasalátát nem szívesen eszik a gyerekek, érdemes kipróbálni a majonézes változatot, akár egy kis joghurttal könnyítve. Sőt, a színekkel is fel lehet dobni ezt a káposztasaláta-fajtát: a fejes káposzta kombinálható vörös káposztával és sárgarépával is. Ez az egészséges finomság grillételek, vagy akár hamburger mellé is kínálható.