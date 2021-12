– Amennyiben ezt valami miatt nem tudjuk megtenni, legalább gondosan takargassuk be őket. Az évelő, de nem fagytűrő muskátli jövőre is szép lesz, ha most egy kis figyelmet fordítunk rá, és bevisszük a téli kertbe, verandára, lépcsőházba. Ezt tegyük a lantanával, futójázminnal, a begóniákkal is, azonban mielőtt téli helyükre visszük a növényeket, vágjuk vissza azokat.