Dunaújváros Nagy volt tegnap a jövés-menés a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. Volt bőven áru és vásárló is. Ez az az eset, amikor a kereslet a kínálattal találkozik, ez pedig általában jót tesz az áraknak. Kezdjük azzal, hogy rendes, most érő málna volt a piacon, ahhoz képest, hogy november közepét írunk, a 3000 forintos kilogrammonkénti ára nem is volt sok. (Emlékezetem szerint szezonjában is hasonló volt az árfekvése.)