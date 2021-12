Sokan szkeptikusak a műanyag zacskókban való főzéssel kapcsolatban, mondván, káros vegyszerek juthatnak be az ételbe. Ez megelőzhető, ha megfelelő, élelmiszerbiztos tasakokat szerzünk be, amelyek BPA-mentes anyagokból készülnek, és biztonságosan használhatók a vízben főzéshez. Ha mindeközben a pompás ízeken túl a környezetvédelemre is szeretnénk gondolni, a szuvidáláshoz alkalmazott tasakból válasszunk többször felhasználható, hőálló, szilikonos változatot, amely légmentesen lezárható és mosogatógépben is tisztítható. Az elkészült étel a tasakban másnap újramelegíthető, ezzel szintén energiát takaríthatunk meg, sőt, a szuvidálógépben lévő víz is újra felhasználható, otthoni használat esetén elég hetente kicserélni.