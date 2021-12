Ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett a szokásos helyén árusító pékség, ottjártunkkor túlzás nélkül húszméteres sor kígyózott finom péksütikre, kenyerekre, kalácsra várva. Beljebb haladva a kempingben egyből érezni lehetett a szabadban készült erdélyi kürtős kalács illatát, amiért szinten sokan álltak sorba. A szokásos kosaras, kézműves szappanos árus mellett feltűnt egy teherautó, amely előtt szabolcsi almát árultak ötkilós kiszerelésben. Megérhette Szabolcs megyéből ennyit utazni, hiszen sok vásárló kezében ott volt az almáscsomag. E sorok szerzője is vett belőle, s azt kell mondjam, nem bántam meg. Ilyen minőséget ilyen áron a városban nem lehet kapni. Advent, Mikulás és ezzel együtt a karácsonyi ünnepek közelsége meghatározta a kézműves standok kínálatát. Sokan árultak ehhez kapcsolódó díszeket, figurákat, gyertyákat, játékokat, sőt még a bejglihez elengedhetetlen diót is. Kimondottan szép dióbél volt kapható, olcsóbban, mint a piacon vagy az áruházakban. A haspókok is kedvükre válogathattak: különféle sajtokat lehetett kapni, füstölt húst, több helyen is. Még olyan üzletben ritkán beszerezhető finomságokat is, mint a füstölt kacsamell. Volt ezen kívül csípős és csemegekolbász, szalámi, füstölt sonka, házi készítésű turistaszalámi és bácskai májas is. Ezek a termékek nagyon népszerűek voltak, mondhatnák, vitték, mint a cukrot.