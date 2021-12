Főképp Olaszországban és Törökországban találhatók nagy ültetvényei ennek a lassan növő, Magyarországon főképp az Alföldön megtalálható fának. A szelídgesztenye fája a laza, mélyrétegű, humuszos talajt kedveli, és sok gondoskodást, vizet igényel. Zsenge, finom levelei jellegzetesek, de a termésén található tüskés héj az, amiből még a laikusok is meg tudják különböztetni a vad változattól. Tüskéi ugyanis hosszabbak, sűrűbbek. A termés tetejét vágjuk be, áztassuk be egy éjszakára vízbe, majd süssük meg. Desszertként, húsok mellé, köret kiegészítőjeként is tökéletes.

A télváró finomság ritkán terem nálunk

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap