A Corner Kávézó és Hotel esetében is régi hagyomány, hogy akár egy hetet is rászánnak arra, hogy libás ételekkel rukkoljanak elő. Most ott is „csak” november 11. és 14. között tekintenek kiemelten a libákra. Márton-napi libaleves, a fűszeres libazsír zöldségekkel és kenyérrel, fűszeres libazsír májjal, zöldségekkel és kenyérrel, sült libacomb hagymás burgonyával, párolt káposztával, sólet füstölt libamellel és Márton-napi rétes – olvasható az étlapjukon.